الصحة: حادث حريق مستشفى الشعب لن يؤثر في موعد الافتتاح

2024-06-24 13:36:01 - المصدر: واع

بغداد – واع - حسن الفواز

أكدت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، أن حادث حريق مستشفى الشعب لن يؤثر في موعد الافتتاح، فيما أصدرت تعليمات مشددة لتجنب حوادث الحريق.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "حريق مستشفى الشعب بسيط نسبياً، حيث تضررت غرفتين في الطابق الأرضي، وتمت السيطرة عليه وإخماده خلال دقائق بعد وقوعه، ولم يتم تسجيل أي إصابات بشرية"، مؤكداً أن "هذا الحادث لن يؤثر في موعد الافتتاح القريب".

وأضاف، أن "وزير الصحة صالح الحسناوي يتابع وبشكل شخصي موضوع إجراءات السلامة الوقائية ضد الحرائق والحوادث، لاسيما بعد موجة ارتفاع درجات الحرارة"، منوهاً بأن "وزير الصحة وجه جميع المعنيين في كل المؤسسات الصحية بضرورة متابعة كافة تفاصيل إجراءات السلامة والوقاية من الحرائق".

ولفت إلى، أنه "تم إلغاء الاعتماد على المباني الكرفانية، وجاء ذلك من خلال كتب رسمية، وفي حال ثبت وجود مبنى كرفاني مازال يستخدم، يتحمل مسؤول المؤسسة الصحية نفسه هذا الخرق لتعليمات الدفاع المدني وأيضا لتوجيهات وزير الصحة".

وبشأن مباني المؤسسات الصحية المخالفة لطرق السلامة، أوضح البدر، أنه "تم وضع خطط بديلة، وهي تحويل المهام لمستشفى قريب بشكل مؤقت، حتى يعاد تأهيلها وفق الضوابط المعتمدة من قبل وزارة الداخلية والدفاع المدني".

وأعلن محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، السبت الماضي، السيطرة على الحريق الذي اندلع في مستشفى الشعب العام.

وقال وزير الصحة صالح الحسناوي خلال زيارته مستشفى الشعب العام بعد اندلاع حادث الحريق: إنه "بعد الاطلاع على واقع المستشفى تبين أن الحريق أصاب غرفتين فقط، وهناك خسائر مادية ولكن المستشفى سليم، كما أنه لا توجد أي خسائر بشرية".

وأضاف أن "الشركة المسؤولة عن المستشفى ستعيد تأهيل الأجزاء المتضررة في المستشفى، وستتم إعادتها إلى ما كانت عليه".

بدوره أوضح وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، أن "سرعة وصول فرق الدفاع المدني إلى مكان الحريق ساهمت بتقليل حجم الخسائر".