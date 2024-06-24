2024-06-24 13:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، إخماد حريقا اندلع بمخازن تجارية وسط بغداد.

وقالت المديرية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "فرق الدفاع المدني أحكمت سيطرتها الكاملة على حادث حريق اندلع داخل عدد من المخازن مشيدة من ألواح السندويج بنل سريعة الاشتعال ومسقفة بألواح الجينكو على أسطح بنايات تجارية متعددة الطوابق متخذة كمخزن للأدوات الاحتياطية للعجلات مخالف لتعليمات السلامة الصادرة عن مديرية الدفاع المدني".

وأضاف البيان أن "فرق الدفاع المدني استنفرت بقيادة مدير عام الدفاع المدني اللواء محسن كاظم علك وحضور الفريق سمكو ناظم أمين وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن الاتحادي وعدد من القيادات الأمنية، فضلاً عن مدير دفاع مدني بغداد الرصافة".

وأوضح أن" الفرق دفعت بثقل عجلاتها التخصصية والساندة من حوضيات مع زج عجلة السلم المخصصة للأبنية المرتفعة لتكافح النيران من الأعلى للمخزن المحترق، كذلك حركة الفرق زوارق الإطفاء الطافية في نهر دجلة لتأمين إمدادات المياه وتعجيل عمليات الإخماد والتبريد".

وأشار الى أن "مديرية الدفاع المدني طالبت بفتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر ومحاسبة المقصرين الذين تهاونوا في تطبيق إجراءات السلامة المهنية الصادرة عن مديرية الدفاع المدني رغم التحذيرات السابقة للمديرية".