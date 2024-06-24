2024-06-24 13:36:06 - المصدر: منصة إيشان

يواجه المنتخب الإسباني خطر توقيع غرامات مالية عليه أثناء مشاركته في بطولة يورو 2024 في ألمانيا. وبحسب ما نشرته إذاعة “كوبي” الإسبانية، فإن القوانين واللوائح في ألمانيا، تحظر على الأشخاص تحت الـ 18 عاما، العمل بعد الساعة الثامنة مساءً. وكشفت الصحيفة أن هناك استثناء للرياضيين، إذ يمكنهم اللعب حتى الساعة الـ11، بما في ذلك […]

ظهرت المقالة لاعب برشلونة يتسبب بمشكلة للمنتخب الإسباني بسبب “قانون عمالة الأطفال” أولاً على ايشان.