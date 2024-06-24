العراق بالطقم الأبيض أمام الأردن وألبانيا والأخضر ضد لبنان

2024-06-24 13:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عقد يوم الاثنين، المؤتمرُ الفنيّ الخاص ببُطولةِ الديار العربية / غرب آسيا لمنتخباتِ الشباب تحت 20 عاماً التي يستضيفها الاتحادُ السعودي للفترة من 25 من الشهر الحالي حتى الخامس من الشهر المُقبل في مدينةِ الطائف السعودية، حيث تمّ خلال المؤتمرِ التنسيقيّ تحديدُ أطقم ملابس المنتخبات المشاركة في البطولة.

وتقرر في المؤتمرِ، أن يرتدي المنتخب الشبابيّ الطقمَ الأبيض الكامل والحراس بالطقم الأصفر في مواجهتي الأردن وألبانيا، بينما سيرتدي المنتخب الشبابيّ الطقمَ الأخضر الكامل، والحراس بالطقمِ الأصفر في مواجهةِ لبنان.

ومثّل وفد العراق، كلاً من المديرِ الإداريّ للمنتخبِ الشبابيّ، نديم كريم ومدير التجهيزات عدي جبار.