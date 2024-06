2024-06-24 13:56:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:وجه محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي اليوم الاثنين كتاباً عاجلاً إلى وزير الكهرباء، المهندس زياد علي فاضل، تضمن 13 مطلباً عاجلاً لابناء المحافظة لمعالجة أزمة الكهرباء الخانقة التي تعاني منها المحافظة. وتضمنت المطالب، التي حصلت شبكة اخبار الناصرية على نسخة منها، مجموعة من الإجراءات العاجلة التي تهدف إلى...

The post وثائق: محافظ ذي قار ينقل 13 مطلباً عاجلاً لوزير الكهرباء لحل أزمة الكهرباء الخانقة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.