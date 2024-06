تلفزيون الناصرية: وفاة حجة الاسلام الشيخ محمد حسن الخضري “ابو عفاف“

2024-06-24 13:56:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:افاد تلفزيون الناصرية المحلي في خبر عاجل قبل قليل عن وفاة حجة الاسلام والمسلمين الشيخ محمد حسن الخضري (ابو عفاف). واكد التلفزيون بحسب مصادره ان التشييع سينطلق عصر اليوم الاثنين في الساعة الخامسة عصرا من حي الاسكان الصناعي. ويُعتبر الشيخ الخضري من الشخصيات الدينية البارزة في الناصرية، وهو...

