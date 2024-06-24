2024-06-24 14:12:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

طالب امر لواء انصار المرجعية حميد الياسري، اليوم الاثنين (24 حزيران 2024)، أعضاء مجلس محافظة المثنى بسحب يد المحافظ فوراً.

وقال الياسري في منشور عبر منصة فيسبوك، وتابعته "بغداد اليوم"، مخاطبا أعضاء مجلس محافظة المثنى، "لابد من تحمل مسؤوليتكم الشرعية والقانونية التي حملتها بكم الجماهير في انتخابكم، وعليكم سحب اليد من المحافظ فوراً واختيار شخصية مستقلة نزيهة تقود المحافظة الى بر الأمان".

وأضاف انه "في حالة تنصلكم عن أداء واجبكم تكونون شركاء معه في جر المحافظة الى اسوء ايامها في مجال الخدمات"، مبينا ان "هذا الامر حملني به جمهور السماوة غير المتحزب والذي يريد الخير لمحافظته".

يذكر ان آمر لواء انصار المرجعية حميد الياسري، اعلن يوم الاحد (9 حزيران 2024)، تأجيل تظاهرة الأربعاء فيما كشف عن 6 مكاسب "ثقيلة" لمحافظة المثنى بعد لقاء وفد من المحافظة بالسوداني.

وقال الياسري في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه "كان هناك لقاءات في العاصمة بغداد، اللقاء الأول كان مع رئيس الوزراء، ومثل السماوة 20 شخصية اكاديمية وعشائرية من جميع اقضية ونواحي المحافظة".

وبين ان "المقررات كانت كما يلي:

أولاً: تشكيل لجنة من مكتب رئيس الوزراء للأشراف على كل مشاريع السماوة وعدم السماح للمحافظ وأعضاء مجلس المحافظة بالتصرف بالأموال.

ثانياً: ممثلو مظاهرات المحافظة سوف يشرفون على كل مشاريع المحافظة كجهة ساندة ومراقبة للدولة ،، وبأمر يصدر من رئيس الوزراء يوم غد.

ثالثاً: تشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية بكشف ملفات الفساد وهدر المال العام في السماوة منذ 2003 والى يومنا هذا، ودعوة كل المواطنين لتقديم ملفات الفساد لهذه اللجنة عن طريق ممثلي المظاهرات في مناطقهم، وتجتمع اللجنة بشكل مستمر مع ممثلي الجماهير لكشف الفساد.

رابعاً: تم تقديم طلب الى مجموعة خيرة من مجلس النواب يتقدمهم ممثل المثنى الشريف سعد عواد التوبي ،، بسحب الثقة من المحافظ ومجلس المحافظة بسبب مخالفات ارتكبوها مع شركات ومقاولين.

خامساً: تم استحصال مبلغ 37 مليار من رئيس الوزراء يسلم الى لجنة من مهندسين من مكتب رئيس الوزراء لإقامة مشاريع خدمية تقدمها لجنة المظاهرات الشعبية ،، ولا يسمح للمحافظ ومجلس محافظة بالتدخل فيها.

سادساً: غلق كل المكاتب الاقتصادية وأخبار جهاز الامن الوطني والاستخبارات عن وجود أي مكتب في السماوة.

وأوضح: "كما طالبنا ان تشمل هذه اللجان كل المحافظات المحرومة وعدم السماح للمحافظين ومجالس المحافظات بالتصرف بالأموال".

وفي ذات السياق، اعلن الياسري تأجيل التظاهرة وانتظار اللجان المشكلة من قبل رئيس الوزراء.