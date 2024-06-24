كتلة هوائية تهوي بدرجات الحرارة دون الخمسين والرياح الشمالية حاضرة

2024-06-24 14:12:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم الاثنين (24 حزيران 2024)، انخفاض درجات الحرارة في العراق خلال الأيام المقبلة بسبب تعمق "كتلة هوائية".

وقال الزيادي في ايضاح تلقته "بغداد اليوم"، ان" انخفاضًا بفارق درجتين مئوية سيطرأ ببعض الأماكن اليوم خاصة وسط وجنوبي البلاد بسبب تعمق الكتلة الهوائية والتي تؤدي الى هبوب رياح شمالية معتدلة تنشط عصراً في بعض المدن الفرات الأوسط والجنوب".

وبين ان "معدلات الحرارة ستكون (48) في البصرة وميسان وتقارب (45) مئوية في العاصمة بغداد ومدن الفرات الأوسط والأقسام الوسطى، كما تستمر الأيام القادمة هكذا الأجواء متذبذبة بين انخفاض وارتفاع مجدداً نهاية الشهر تلامس (49) مئوية جنوباً".

وختم الراصد الجوي قوله" نتوقع ان مطلع شهر تموز سيشهد انخفاض معدلات الحرارة وقد تكون الحرارة لا تتجاوز الـ (50) مئوية خلال الأيام العشرة المقبلة، وأجواء صيفية اعتيادية ترافقها رياح البوارح نهاراً".