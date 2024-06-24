رئيس الجمهورية يدعو لتعديل القوانين الخاصة بالاستثمار ويشيد بجهود ديوان الرقابة المالية

2024-06-24 14:24:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

دعا رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاثنين، الى تعديل القوانين الخاصة بالاستثمار، فيما أشاد بجهود ديوان الرقابة المالية.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار حيدر محمد مكية"، مبيناً أنه "جرى خلال اللقاء استعراض خطط عمل الهيئة الوطنية وسياستها الاستثمارية".

وأشار رئيس الجمهورية إلى "ضرورة تذليل العقبات أمام المستثمرين فضلاً عن دعم رجال الأعمال العراقيين وإشراكهم في العملية الاستثمارية".

وأوضح أن "تفعيل الاستثمار يتطلب إجراء تعديلات على بعض القوانين النافذة"، مؤكداً دعمه "لكل ما من شأنه تسهيل وتنشيط هذا القطاع الحيوي وبما يعزز الاقتصاد الوطني ويوفر فرص العمل".

وشدّد على "تطوير آليات التواصل وتبادل الخبرات والمعلومات وتعزيز عملية الشراكات التجارية بين العراق والبلدان ذات الخبرات في هذا المجال".

من جانبه، أكد مكية "حرص الهيئة على تطوير العمل"، مستعرضاً "الخطط والمشاريع الاستثمارية قيد العمل إلى جانب الخطط المستقبلية الموضوعة لتطوير كافة مدن العراق وخدمة سكانها".

وتابع البيان، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم أيضاً في قصر السلام ببغداد، رئيس ديوان الرقابة المالية عمار صبحي خلف ،وجرى خلال اللقاء بحث عمل ديوان الرقابة المالية".

وأكد رئيس الجمهورية "أهمية عمل الديوان في إرساء مفاهيم النزاهة والشفافية لعمل مؤسسات الدولة"، مشيراً الى "ضرورة مواصلة الجهود للحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد الإداري والمالي".

ولفت إلى أن "تعزيز مفاهيم النزاهة ومكافحة الفساد يساعد في دعم مسيرة التنمية في البلد، ويعزز الاستثمار ويدعم القطاع الخاص، كما يوفر الفرص المتساوية للجميع"، مبيناً "أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية كافة لتحقيق هذه الأهداف".

وأشار إلى "عمل ديوان الرقابة المالية في مراقبة أداء مؤسسات الدولة"، مشيداً بـ"الجهود المبذولة من قبله في الحرص على المال العام وتقليل الهدر في الإنفاق ومراقبة تنفيذ المشاريع التنموية في البلد".

من جانبه، ثمّن عمار صبحي خلف "توجيهات رئيس الجمهورية"، مستعرضاً سير عمل ديوان الرقابة المالية والمهام المنوطة به، والخطط الموضوعة لتطوير العمل في المستقبل لتحقيق الأهداف المرسومة له".