2024-06-24 14:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النقل العراقية، يوم الاثنين، أن هزة أرضية بقوة 3،1 درجة ضربت شمال غربي مدينة الكوت مركز محافظة واسط.

وقالت الوزارة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، ان مراصدنا الزلزالية سجلت حدوث هزة أرضية صباح هذا اليوم الموافق 24 من حزيران الجاري، تبعد 44 كمال كيلو متر شمال غرب مدينة الكوت من محافظة واسط بلغت قوتها 3.1 درجة.

وبينت، أنه تم الشعور بها من قبل المواطنين الساكنين في المناطق القريبه من منطقة حدوثها شعورا خفيفا.