البصرة و5 مناطق عراقية الأعلى بدرجات الحرارة حول العالم

2024-06-24 14:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ سجلت محافظة البصرة أقصى جنوب العراق، يوم الاثنين، أعلى معدل درجات الحرارة على مستوى العالم خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونشرت محطة "بلاسيرفيل" في كاليفورنيا الأمريكية، جدولاً من 15 منطقة ومدينة عالمية سجلت أعلى درجات بالحرارة في العالم خلال آخر 24 ساعة.

وبين الجدول، الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن مدينة البصرة سجلت أعلى درجة حرارة بالعالم، بواقع 51.1 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثانية مطار البصرة الدولي، بواقع 51 درجة مئوية، تليها بالمرتبة الثالثة "الناصرية" مركز محافظة ذي قار، بواقع 50.7 درجة مئوية.

وبحسب الجدول أيضاً، حلت مدينة "العمارة" في العراق سادساً حيث سجلت درجة حرارة 50.3 درجة مئوية، كما حلت منطقة " الرفاعي" في العراق عاشراً بدرجة حرارة 48.8 درجة مئوية، بينما حلت مدينة "بدرة" في العراق بالمرتبة 13 بدرجة حرارة بلغت 48.3 درجة مئوية.

وتنشر وكالة شفق نيوز جدولا بأعلى درجات الحرارة بالعالم: