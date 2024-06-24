2024-06-24 14:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – حسين عمار

أكد رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقيل مفتن أن مبادرة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بدعم مشروع البطل الأولمبي أعطت دافعاً كبيراً لتحقيق الإنجاز العالي والحلم الأولمبي.

وقال مفتن لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين: إن" مبادرة رئيس الوزراء تعد سابقة لم تشهدها الرياضة العراقية، والمتمثلة بالدعم اللامحدود لمشروع البطل الأولمبي من خلال الموافقة على التمويل الذي يشمل جميع مراكز الشباب والاتحادات والأندية الرياضية "، مبيناً أن " هذا الدعم شكل حافزاً لدى اللجنة الأولمبية لبذل جهود أكبر لتحقيق الإنجاز العالي واستثمار هذا الدعم اللامحدود من قبل الحكومة لبناء قاعدة أساسية صحيحة للمستقبل ".

وأضاف مفتن أن" اللجنة الأولمبية تبذل جهوداً حثيثة لإعداد الأبطال لدورة ألعاب باريس المقبلة، لاسيما المنتخب الأولمبي بكرة القدم، حيث تتواصل الاجتماعات مع اتحاد الكرة وبشكل مستمر لتوفير كل ما يضمن نجاح المشاركة وإظهار المنتخب بالصورة المشرفة التي تليق بسمعة العراق والرياضة العراقية".