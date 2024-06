2024-06-24 14:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة بمحافظة ذي قار حتى نهاية الأسبوع الحالي، نتيجة انحسار المنخفض الجوي القادم من شبه الجزيرة العربية. وأشارت بيانات الهيئة إلى أن درجات الحرارة العظمى في مدينة الناصرية ستتراوح بين 45 و48 درجة مئوية، والصغرى بين 31...

