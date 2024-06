محافظ ذي قار يزور بلدية الناصرية ويحث ادارتها على اجراء تغيير حقيقي

2024-06-24 14:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:تفقد محافظ ذي قار، مرتضى عبود الابراهيمي، اليوم الاثنين، مديرية بلدية الناصرية، والتقى مديرها الجديد، المهندس عماد علي رزوقي، بعد يوم واحد من تكليفه بإدارة المديرية. وأعرب المحافظ في بيان رسمي تلقته شبكة اخبار الناصرية، عن تمنياته بالتوفيق للإدارة الجديدة في مهمتها القادمة، وحثها على تحمل المسؤولية والأمانة،...

