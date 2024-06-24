2024-06-24 14:36:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت حكومة إقليم كوردستان، يوم الإثنين، البدء بتنفيذ مشروع استراتيجي لحل مشكلة مياه الشرب في قضاء جمجمال بالسليمانية.

وقال وزير البلديات والسياحة ساسان عوني في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "حكومة إقليم كوردستان بدأت بتنفيذ مشاريع استراتيجية، ومنها مشروع تزويد قضاء جمجمال بمياه الشرب من منطقة کوبتەبە الذي بدأ العمل به اليوم ويستمر لسنتين".

واشار الى ان "المشروع تنفذه شركات محلية من إقليم كوردستان، ويكون تحت إشراف رئيس حكومة إقليم كوردستان ووزارة البلديات".