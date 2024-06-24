حقيقة تأثر انتاج النفط والغاز في العراق بذروة موجة الحر.. خبير يوضح

2024-06-24 15:06:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف الخبير النفطي حمزة الجواهري، اليوم الاثنين (24 حزيران 2024)، عن حقيقة تاثر انتاج النفط والغاز في العراق بذورة موجة الحر.

وقال الجواهري في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنه" لايوجد اي تاثير مباشر لانتاج النفط او الغاز بارتفاع درجات الحرارة، لافتا الى ان الوضع سيبقى طبيعيًا دون اي متغيرات".

واضاف، ان" ارتفاع درجات الحرارة يزيد من استهلاك الوقود الاحفوري في إشارة منه الى النفط بسبب زيادة الطلب على الكهرباء يرافقها زيادة النشاط البشري في التنقل اثناء مواسم الاجازات الصيفية والسياحة ما يعزز معدلات الطلب بنسب متباينة بين دولة واخرى لكن بشكل عام الطلب يزداد".

واشار الجواهري الى ان" مخاطر تاثر المنظومة الكهربائية في حقول النفط والغاز بارتفاع درجات الحرارة غير واقعية لانها انشأت وفق اجراءات منظمة اخذت بنظر الاعتبار كل التحديات لذا فانها تكون وفق مسارات عالية في تحمل الحرارة بخلاف الشتاء اذ تؤثر عوامل البرق والرعد والامطار على منظومة الكهربائية".