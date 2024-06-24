صيد ثمين للأمن العراقي في نصف بغداد

2024-06-24 15:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قوات الأمن العراقية، يوم الاثنين، اعتقال متهم أقدم على قتل أحد المواطنين، فضلاً عن إلقاء القبض على عدد من المطلوبين والمخالفين لشروط الإقامة في العاصمة بغداد.

وذكرت قيادة شرطة بغداد الرصافة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "معلومات أفادت بوجود حادث قتل ضمن منطقة الفضيلية، وعلى الفور تحركت مفارز الشرطة إلى مكان الحادث، ليتم تشكيل فريق عمل مختص".

وأضافت أن "من خلال المعلومات ومتابعة كاميرات المراقبة والتعمق بالتحقيق، تبين قيام المتهم بقتل أحد الأشخاص إثر خلاف عشائري بعدة إطلاقات نارية من سلاح نوع بندقية كلاشنيكوف ولاذ بالفرار، ليتم إلقاء القبض على منفذ الجريمة بوقت قياسي من ارتكابه الجريمة بعد نصب كمين محكم له وإيداعه التوقيف لاكمال الاجراءات القانونية بحقه".

إلى ذلك، نفذت مفارز شرطة بغداد/الرصافة، حملة واسعة للقبض على المطلوبين والمخالفين لشروط الإقامة في مناطق الفضل والكفاح، وكانت الحصيلة القبض على (24) شخصاً من جنسيات مختلفة مخالفين لشروط الإقامة".

وبحسب البيان، جرى إلقاء القبض على (8) أشخاص مطلوبين وفق أحكام قانونية مختلفة، بينهم شخص بحوزته مواد مخدرة مطلوب بقضايا عدة، فضلاً عن القبض على شخص وبحوزته سلاحا غير مرخص، ليتم إيداعهم التوقيف لأكمال الأجراءات القانونية بحقهم".