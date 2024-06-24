عيد الغدير الأغر.. إنتاج درامي وتغطية شاملة من شبكة الإعلام العراقي

2024-06-24 15:18:03 - المصدر: واع

بغداد-واع-أحمد سميسم

عدت شبكة الإعلام العراقي خطة من محاور مختلفة دخلت فيها مديراتها المختلفة لتغطية فعاليات أسبوع عيد الغدير الأغر في بغداد والمحافظات إضافة إلى الفعاليات في دول مختلفة.

وكالة الأنباء العراقية (واع)، كانت لها جولة في عدد من مديريات الشبكة للتعرف على الاستعدادات الخاصة بعيد الغدير الأغر

ويقول مدير وكالة الأنباء العراقية (واع)، ستار العرداوي: إن فعاليات أسبوع الغدير الأغر قد عُدت لها خطة مسبقة بناء على توجيه رئيس شبكة الإعلام العراقي كريم حمادي الذي يشرف بشكل مباشر على تنفيذ توقيتات الخطة المتعلقة بتسليط الضوء على الفعاليات المختلفة لعيد الغدير الأغر والاستعدادات التي تقوم بها العتبة العلوية المقدسة ومؤسسات الدولة المختلفة".

وأشار إلى توجيه المراسلين في جميع المحافظات وكذلك في الدول التي تنظم فيها الفعاليات وكذلك إعداد مواد خبرية مختلفة وأنفوغرافات تستعرض التسلسل الزمني لعيد الغدير الأغر

فيما أكد مدير قناة العراقية الإخبارية جعفر العائدي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) أنه " بناء على توجيهات رئيس شبكة الإعلام العراقي كريم حمادي وتأكيده المستمر على الاهتمام بفعاليات عيد الغدير الأغر ، أكملت قناة العراقية الإخبارية استعدادتها للتغطية الإعلامية لهذه المناسبة من خلال إقامة عدد من الفواصل والاسبوتات فضلاً عن التغطية الخاصة التي ستبث اليوم عبر شاشة قناة العراقية الإخبارية عن مناسبة عيد الغدير".

وأضاف: أن "مراسلي الإخبارية متوزعون بين بغداد والمحافظات للتغطية الإعلامية على مدى النشرات الإخبارية المسائية والصباحية، فضلا عن البرامج التي ستكون مكرسة لمناسبة عيد الغدير لاسيما يوم غد الثلاثاء".

وأشار الى أن "برنامج (الصحف) الذي يبث صباحاً عند الساعة العاشرة ستكون هناك فقرة مخصصة من البرنامج لتسليط الضوء على مناسبة عيد الغدير، وتستمر التغطية حتى المساء".

من جهته قال مدير الإنتاج الوثائقي في شبكة الإعلام العراقي علي الكناني لوكالة الأنباء العراقية (واع):" إن مديرية الإنتاج الوثائقي من المديريات الساندة في الشبكة التي ترفد القنوات بعدد من الأعمال الوثائقية المهمة".

وأضاف: "أولى رئيس شبكة الإعلام العراقي كريم حمادي الاهتمام بكل المناسبات والأحداث في العراق من خلال توثيقها وأرشفتها بعدد من الأعمال الوثائقية التلفزيونية، ومن بين تلك المناسبات عيد الغدير الأغر الذي يحظى باهتمام بالغ".

فيما أوضح رئيس قسم الشعبة الدينية في قناة العراقية العامة مؤيد جاسم لوكالة الأنباء العراقية (واع)، "أن قناة العراقية العامة لديها عدد من التغطيات الميدانية ضمن شبكة مراسلي القناة التي ستواصل البث صباحا وحتى المساء لتغطية فعاليات عيد الغدير الأغر، فضلاً عن أن كوادر العراقية العامة ستكون حاضرة لتغطية مهرجان (أسبوع الإمامة) الذي سيعقد في محافظة كربلاء المقدسة برعاية العتبة العباسية المقدسة، فضلا عن الفواصل التلفزيونية التي ستكون مخصصة لهذه المناسبة".

وأشار رئيس قسم الدراما الإذاعية في شبكة الإعلام العراقي أحمد عبد المحسن لوكالة الأنباء العراقية (واع)، الى أن "قسم الدراما الاذاعية في شبكة الإعلام العراقي قام بتسجيل عدد من المسلسلات الإذاعية التي تتناول مناسبة عيد الغدير الأغر في أكثر من جانب ومحور".

وأضاف: " من تلك الأعمال الإذاعية التي أنتجتها مديرية الدراما في الشبكة بمناسبة عيد الغدير مسلسل علي بن أبي طالب (ع) من تأليف سلام الأوسي وإخراج الفنان غانم حميد، تمثيل نخبة من نجوم الفن العراقي".