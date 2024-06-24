خلال لقائه وزير الزراعة.. القاضي حنون: نعمل على زرع النزاهة وقلع الفساد من جذوره

2024-06-24 15:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

شدَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة حيدر حنون، اليوم الأثنين (24 حزيران 2024)، على أهميَّة مشاركة قطاعات الدولة كافة في الحرب على الفساد، مُنوّهاً بالعمل على زرع النزاهة وقلع الفساد من جذوره في مُؤسَّسات الدولة، ذلك خلال لقائه وزير الزراعة عباس جبر المالكي.

وقالت الهيئة في بيان، تلقته "بغداد اليوم" إن "حنون التقى المالكي، وأكد أن الهيئة تعمل على مُكافحة الفساد بطرقٍ مُختلفةٍ"، مُشيراً إلى أنَّ "عملها لا يقتصر على الجانب التحقيقيِّ الزجريِّ في تصدِّيها للفساد ومُلاحقة مُرتكبيه"، مُنبّهاً إلى "الجوانب الوقائيَّة والتوعويَّة التثقيفيَّة من عملها، وسعيها الحثيث للتوعية بخطورة هذه الجريمة، وتحصين المُوظَّف من الوقوع في مهاوي الفساد".

وأردف حنون إنَّ "الهيئة أطلقت عدَّة حملاتٍ تثقيفيَّة؛ لغرس قيم النزاهة وترسيخها بين العاملين في القطاعين العام والخاص، ونشر الثقافة القانونيَّة، والتوعية بإجراءات النزاهة الساعية لإخضاع الجميع لمبدأ المساءلة واحترام القانون"، لافتاً إلى "العمل على زرع النزاهة وقلع الفساد من جذوره في مُؤسَّسات الدولة".

ووفقا للبيان، أكّد وزير الزراعة عباس جبر المالكي أنَّ "وزارته تتعاون مع الأجهزة الرقابيَّة، لا سيما هيئة النزاهة الاتحاديَّة، لاستئصال آفة الفساد"، مُبيّناً أنَّ "أبواب وزارته مفتوحة لفرق الهيئة ولجانها في سعيها الحثيث لتتبُّع الخروقات والمُخالفات التي يمكن أن تُمثّل جرائم فساد وتقديم المتورطين للقضاء".