‎بعد الجولة 34 لدوري نجوم العراق.. أيمن حسين يتمسك بصدارة الهدافين

2024-06-24 15:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمسك لاعب فريق القوة الجوية أيمن حسين بصدارة هدافي دوري نجوم العراق لكرة القدم بعد انتهاء الجولة 34 برصيد 26 هدفاً.

‎وجاء لاعبا الشرطة محمود المواس، ونفط ميسان علاء الدين الدالي بالمركز الثاني برصيد 18 هدفاً لكل منهما، وحلّ ثلاثة لاعبين بالمركز الثالث ولكل منهم 16 هدفاً وهم: مهند علي من نادي الشرطة، وإبراهيم توميو من نادي نوروز، وإبراهيم غازي من الحدود، وبالمركز الرابع جاء أوكيكي أوفلابي من نادي النفط برصيد 14 هدفاً.

‎وفي المركز الخامس حلّ محمد قاسم نصيف من نادي أربيل، ومحمود خليل من نادي الكهرباء برصيد 12 هدفاً لكل منهما، وحصل لاعب نادي الزوراء حسن عبد الكريم على المركز السادس برصيد 11 هدفاً.