ارتفاع مبيعات الحوالات الخارجية في مزاد المركزي العراقي

2024-06-24 15:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت مبيعات الحوالات الخارجية في مزاد البنك المركزي العراقي، يوم الاثنين، بنسبة 92% على المبيعات النقدية، لتصل إلى أكثر من 254 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 274 مليوناً و 246 ألفاً و 415 دولاراً، غطاها بسعر صرف أساس بلغ 1310 دنانير لكل دولار للاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبسعر 1305 دنانير لكل دولار بشكل نقدي.

وأضاف أن معظم المبيعات من الدولار ذهبت لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات والتي بلغت 254 مليوناً و 66 ألفاً و 415 دولاراً، مرتفعة بنسبة 92% عن المبيعات النقدية البالغة 20 مليوناً و 180 ألف دولار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن المصارف التي اشترت الدولار النقدي بلغ عددها 3 مصارف، فيما بلغ عدد المصارف التي قامت بتلبية طلبات تعزيز الأرصدة في الخارج 16 مصرفاً، وكان إجمالي عدد شركات الصرافة والتوسط المشاركة في المزاد 40 شركة.