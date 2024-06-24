وزيرة الهجرة تعلن عودة 397 نازحا إلى مناطقهم في سنجار

2024-06-24 15:36:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، اليوم الاثنين، عن عودة 397 نازحا يسكنون خارج مخيمات دهوك إلى مناطقهم الأصلية في سنجار.

وقالت جابرو في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "397 نازحاً يسكنون خارج المخيمات في ناحية (خانكي) والقرى التابعة لها بمحافظة دهوك، عادوا إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى".

واضافت ان "ذلك تم بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية (IOM) وقيادة عمليات نينوى"، موضحة انه "تم تامين الدعم اللوجستي لهم".

وذكرت ان "ذلك يأتي ضمن خطة الوزارة لإنهاء ملف النزوح في البلاد وتماشياً مع البرنامج الحكومي".