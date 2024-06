2024-06-24 15:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلن مدير ماء ذي قار، أحمد عزيز السعيدي، في تصريح لإذاعة الناصرية، عن تفعيل خطة خدمية احتياطية مُعدّة مسبقا لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة في المحافظة وضمان استمرار تشغيل محطات المياه على مدار الساعة. وأوضح السعيدي أن الخطة تتضمن توفير الطاقة البديلة لجميع المجمعات والمشاريع المائية في المحافظة، وذلك...

The post ماء ذي قار تُفعّل خطة طوارئ لتأمين استمرار خدمة المياه في ظل ارتفاع درجات الحرارة appeared first on شبكة اخبار الناصرية.