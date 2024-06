النائب داوود العيدان يلتقي وزير الكهرباء ويؤكد ان ذي قار ستحظى بتعامل استثنائي

2024-06-24 15:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلن النائب عن محافظة ذي قار، داود العيدان، في تصريح لتلفزيون الناصرية اليوم، عن اتفاق مع وزير الكهرباء، المهندس زياد علي فاضل، يقضي بتخصيص حصة ثابتة للمحافظة قدرها 1850 ميغاواط، وعدم التجاوز عليها أو قطع التيار الكهربائي عنها عن بعد. وأوضح العيدان أن هذا الاتفاق جاء بعد لقاء...

