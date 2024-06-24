صلاح الدين.. الكهرباء تجهز ناحية المعتصم بخط ناقل 33 MVA

2024-06-24 16:30:01 - المصدر: واع

صلاح الدين – واع – فليح العبيديأعلنت ناحية المعتصم في محافظة صلاح الدين، اليوم الإثنين، تجهيزها من قبل وزارة الكهرباء بخط ناقل 33 MVA.وقال مدير الناحية جبار حاوي مصلح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بعد مفاتحة وزارة الكهرباء تم تجهيز الناحية بالخط الناقل 33 MVA والذي يبدأ من محطة جنوب سامراء ويغذي ناحيتي النهرين والمعتصم وسيتم ربطه خلال أيام ووضع الكهرباء في ناحية المعتصم جيد ".وأضاف، "أما فيما يتعلق بملف ماء الإسالة فلدينا 11 موقعا ومضخة دفع تعمل على مدار 24 ساعة، وكذلك أنجزت الحكومة تنفيذ مراكز صحية وبناية الدفاع المدني".وتابع "كما أن هناك مشاريع متلكئة منذ 2013 ينتظر إكمالها تتضمن 3 مدارس وكذلك مشاريع للطرق".