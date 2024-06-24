2024-06-24 16:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ذي قار

أعلنت محكمة جنايات ذي قار، اليوم الأثنين (24 حزيران 2024)، اصدراها حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق قاتل الشهيد الرائد حسين رضا الفياض,

وقالت المحمة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنت "تم اصدار حكما بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المدان (ح.ص.ن) الذي ارتكب جريمة قتل الشهيد الرائد حسين رضا الفياض احد ضباط خلية الصقور الاستخبارية والذي استشهد اثناء ملاحقة متهمين مطلوبين للعدالة".

وأضافت، إن "المدان القي القبض عليه من خلال عملية امنية نفذتها خلية الصقور بناءً على معلومات استخبارية دقيقة".