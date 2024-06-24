2024-06-24 16:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اليوم الاثنين (24 حزيران 2024)، عن عودة 397 نازحًا من دهوك إلى مناطقهم الأصلية في سنجار.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تمت عودة (397) نازح يسكنون خارج المخيمات في ناحية (خانكي) والقرى التابعة لها بمحافظة دهوك، إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى".

وأضافت ان "عودة النازحين جاءت بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية (IOM) وقيادة عمليات نينوى وتم تأمين الدعم اللوجستي لهم"، مبينة انه "يأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لإنهاء ملف النزوح في البلاد وتماشياً مع البرنامج الحكومي".