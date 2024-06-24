2024-06-24 16:30:06 - المصدر: منصة إيشان

مع ارتفاع درجات الحرارة التي تعدت نصف درجة الغليان في العاصمة بغداد، ومحافظات الوسط والجنوب، بدأت الحكومة برئاسة محمد شياع السوداني، تترقب بقلق واضح، الشارع العراقي، الذي يغلي مع غليان صيفه اللاهب، والتراجع الواضح في تجهيز الكهرباء، في عموم مناطق البلاد، والمشاكل التي ترافق التجهيز من أعطال تنكشف كلما زاد الجو حراً. وتعودت الأوساط […]

ظهرت المقالة احتجاجات الكهرباء تغلي وعينها على شهر تموز.. جسور السوداني هل ستعبر به الصيف اللاهب؟ أولاً على ايشان.