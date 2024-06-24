اجتماع مرتقب يحدد مصير رباعي برشلونة

2024-06-24 16:36:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشفت تقارير صحفية اسبانية، اليوم الاثنين (24 حزيران 2024)، عن اجتماع مرتقب لادارة نادي برشلونة يعقد الأسبوع المقبل، لمناقشة مصير 4 لاعبين.

ووفقا لصحيفة "سبورت"، فإن "مينديز سيسافر إلى برشلونة خلال أيام، للاجتماع مع ديكو المدير الرياضي للبارسا"، مبينة أن "اللاعب الأول هو جيل فيرنانديز، الذي يرغب البارسا في التوقيع معه على عقد جديد".

واضافت أن "اللاعب متقبل الحصول على مقابل مالي منخفض في العقد الجديد نظير طموحه الرياضي بالنجاح في برشلونة"، موضحة ان "الملف الثاني يتعلق بمصير جواو فيليكس وجواو كانسيلو، حيث يتطلع برشلونة لمعرفة موقف أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي من تجديد الإعارة لموسم آخر".

وتابعت الصحيفة أن "الملف الأخير سيكون الأكثر تعقيدا لأنه يتعلق بمصير أنسو فاتي، الذي لا يرغب في الرحيل، ويتمسك بفرصته في إقناع المدرب الجديد هانز فليك".

ويرغب برشلونة في التخلص من فاتي هذا الصيف، حتى لو كان الأمر على سبيل الإعارة، لأن بقاء اللاعب يعني عدم قدرة البارسا عمليا على الاستثمار في لاعب جديد بخط الهجوم.

المصدر: وكالات