2024-06-24 16:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلنت مديرية ماء ذي قار عن توفير أسطول مكون من 60 حوضية لنقل مياه الشرب، وذلك ضمن خطتها الاحترازية لمواجهة أي نقص محتمل في المياه نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في المحافظة. وأوضح مدير ماء ذي قار أحمد عزيز، في تصريح لإذاعة الناصرية، أن هذا الأسطول سيُستخدم في حال...

