2024-06-24 17:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت وزارة التربية العراقية، اليوم الاثنين (24 حزيران 2024)، حقيقة إعلان نتائج الصف الثالث المتوسط يوم غد الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد، لـ"بغداد اليوم"، ان "ما روج بشأن إعلان نتائج الصف الثالث المتوسط يوم غد الثلاثاء، غير صحيح، ولا يوجد لدينا أي تصريح بهذا الخصوص اطلاقاً".

وبين السيد انه "لا يوجد أي موعد لإعلان نتائج الصف الثالث متوسط، لغاية الآن، لكون عمليات التصحيح لا زالت مُستمرّة".