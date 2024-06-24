2024-06-24 17:18:06 - المصدر: منصة إيشان

رأى تقرير لصحيفة “التلغراف” بأنه فات الأوان لوقف نشوب حرب عالمية ثالثة بفعل تنامي الصراعات العالمية وزيادة التصعيد بين الصين وتايوان وعدم القدرة على ضبط الملف النووي الإيراني. ونقلت عن أحد أبرز المؤرخين العسكريين في بريطانيا، تأكيده أن السؤال الأهم اليوم حول الكيفية التي قد تندلع بها حرب عالمية ثالثة. وقال: “السؤال يطاردنا اليوم أكثر […]

ظهرت المقالة “نووي صيني – أمريكي”.. تلغراف: فات الأوان لمنع الحرب العالمية الثالثة أولاً على ايشان.