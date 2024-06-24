اتحاد الكرة: حجب عقوبة يونس محمود ومهدي كريم عارية عن الصحة

2024-06-24 17:24:01 - المصدر: الفرات نيوز

توضيح

أكد الأمينُ العامّ للاتحادِ العراقيّ لكُرةِ القدم، محمد فرحان: إن الأنباءَ التي أشارت إلى حجبِ كتاب الاتحادِ الآسيويّ بشأن العقوباتِ الماليّة المفروضة على النائبِ الثاني يونس محمود والمُدير الإداريّ للمنتخب الوطنيّ مهدي كريم عاريةٌ عن الصحة، وتهدفُ إلى الإثارة.

وأضاف فرحان: إن الكتابَ الرسميّ الصادر من الاتحادِ الآسيويّ، والوارد إلينا بتأريخ ٢١/٦/٢٠٢٤، تمّ تحويله إلى السادةِ المعنيين بالأمر فور تسلمه عبر النظامِ الإلكترونيّ للاتحاد، ومن ضمنهم النائب الثاني لرئيسِ الاتحاد عن طريقِ مكتبه الشخصيّ. مبيناً: إن الاتحادَ الآسيويّ طالبَ في كتابه الأخير بتسديدِ المبالغ المفروضة مسبقاً في موعدٍ أقصاه الثامن والعشرين من الشهرِ الحالي.