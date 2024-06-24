اتحاد الكرة ينفي حجب كتاب للاتحاد الآسيوي يخص يونس محمود ومهدي كريم

2024-06-24 17:54:02 - المصدر: واع

بغداد - واعنفى الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الإثنين، حجبِ كتاب الاتحاد الآسيوي بشأن العقوباتِ المالية المفروضة على النائبِ الثاني يونس محمود والمُدير الإداري للمنتخب الوطني مهدي كريم.وأكد الأمين العام للاتحاد العراقي لكرة القدم محمد فرحان في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الأنباء التي أشارت إلى حجبِ كتاب الاتحاد الآسيوي بشأن العقوباتِ المالية المفروضة على النائبِ الثاني يونس محمود والمُدير الإداري للمنتخب الوطني مهدي كريم عارية عن الصحة، وتهدفُ إلى الإثارة".وأضاف فرحان، إن "الكتاب الرسمي الصادر عن الاتحاد الآسيوي، والوارد إلينا بتأريخ 21/6/2024، تمّ تحويله إلى المعنيين بالأمر فور تسلمه عبر النظامِ الإلكترونيّ للاتحاد، ومن ضمنهم النائب الثاني لرئيسِ الاتحاد عن طريقِ مكتبه الشخصي"، مبيناً، إن "الاتحاد الآسيوي طالبَ في كتابه الأخير بتسديدِ المبالغ المفروضة مسبقاً في موعد أقصاه الثامن والعشرون من الشهرِ الحالي".