مبابي وديمبلي مهددان بالإيقاف عن صفوف منتخب فرنسا

2024-06-24 17:54:02 - المصدر: واع

متابعة - واعذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية، اليوم الإثنين، أن كيليان مبابي وعثمان ديمبلي، قد يغيبان عن صفوف منتخب فرنسا حال تأهله لدور الــ16 في بطولة يورو 2024 بألمانيا.وأوضحت صحيفة، أنه "حال حصول مبابي وديمبلي على بطاقة صفراء في مباراة بولندا، غدا الثلاثاء، في ختام منافسات المجموعة الرابعة، سيغيب الثنائي عن صفوف الديوك بسبب تراكم الإنذارات".ولفتت إلى، أن "ديمبلي مبابي هما الوحيدان المهددان بالإيقاف بعد حصولهما على إنذار في المباراة الأولى أمام النمسا."