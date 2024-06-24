2024-06-24 17:59:45 - المصدر: Telefanz

يسعى تطبيق التواصل الاجتماعي الجديد "Telefanz" إلى دخول منافسة منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، وعلى رأسها تطبيق تيك توك، من خلال تقديم تطبيق سهل الاستخدام متاح بـ 17 لغة، ومحتوى أصلي وبث مباشر ينشئه صانعو محتوى تم التحقق من صحة حساباتهم، إلى جانب الحرص على توفير مجتمع آمن.

دبي — انطلق رسميًا هذا الشهر تطبيق التواصل الاجتماعي الجديد "Telefanz" الذي يركز على المحتوى المثير والعفوي والحقيقي من مقاطع الفيديو والصور، تحت شعار "وسائل تواصل اجتماعي بشكل أفضل". وفي سعيه لمنافسة منصات التواصل الاجتماعي الرائدة مثل تطبيق تيك توك، يبرز تطبيق "Telefanz" بمميزاته الخاصة التي تعتمد على مفهوم "سوشيال فاي" (دمج شبكات التواصل الاجتماعي بالتمويل اللامركزي). ويضيف تطبيق "Telefanz" إلى قائمة مميزاته التي تجعله منافسًا قويًا، توافر صناع محتوى معتمدين ذوي حسابات مُوثَّقة، بالإضافة إلى محتوى أصلي، ومجتمع آمن، مع دعمه لـ 17 لغة.

أكّد أندرو جورج، مؤسس "Telefanz"، على أن "مستخدمي Telefanz سيجدون بغيتهم من الإلهام والترفيه على منصة واحدة آمنة تمامًا، حيث يفصل بينهم وبين مشاهدة صور ومقاطع فيديو حقيقية تمريرة واحدة فقط."

أي مستخدم يستطيع الحصول على حساب مُوثَّق بسهولة

تطبيق "Telefanz"، الذي يمُكِّنك من إنشاء حساب خلال ثوانٍ معدودة من خلال البريد الإلكتروني أو تسجيل الدخول بحساب جوجل أو آبل، عبارة عن منصة يستطيع المستخدمون من خلالها البحث عن صانعي محتوى مُصنّفين حسب الفئات، ومتابعة من يستهويهم محتواهم فقط. بالإضافة إلى ذلك، يستطيع كل مستخدم بسهولة طلب توثيق حسابه من خلال إعدادات حسابه على التطبيق، والتقدم بطلب للحصول على حساب مُوثَّق دون الحاجة إلى عدد معين من المعجبين (المتابعين).

بحسب بيانات منصة DataReportal، تشير التقديرات إلى أن عدد مستخدمي تطبيق تيك توك وحده يقدر بـ 171 مليون مستخدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وذلك في شهر يناير من عام 2024. في المقابل، ووفقًا لإحصائيات Statista، يستخدم 62.6% من سكان العالم، أي ما يعادل 5.07 مليارات شخص، منصة تواصل اجتماعي واحدة على الأقل. يعد تطبيق "Telefanz" أحدث لاعب في سوق تطبيقات التواصل الاجتماعي، وهو سوق يتميز باعتماد مرتفع من قبل المستخدمين حول العالم.

نموذج عائدات أكثر عدلًا لصناع المحتوى

يمكن لصناع المحتوى المعتمدين على تطبيق "Telefanz" كسب عملة التطبيق، "كوينز"، وذلك من خلال كل منشور يقومون بنشره وعبر البثوث المباشرة. بإمكان المستخدمين أيضًا إهداء ما بين ١ و٥٠,٠٠٠ كوينز لصناع المحتوى المفضلين لديهم. هذه العملات الرقمية صالحة للاستخدام ضمن منصة Telefanz، كما يمكن لصناع المحتوى تحويل الكوينز التي يكسبونها عبر Telefanz إلى عملة حقيقية من خلال موقع Telefanz الإلكتروني. يعادل كل ١,٠٠٠ كوينز يكسبها صانع المحتوى ٥ دولارات أمريكية، مما يجعل حصة صانع المحتوى على Telefanz تصل إلى ٥٠٪؜، على عكس نسبة الـ ٣٥٪؜ التي تعرضها منصات أخرى. يعني هذا حصول صناع المحتوى على أرباح أكثر عدالةً، وهو ما يُعتبر من بين الميزات المهمة التي تميز تطبيق Telefanz عن منصات التواصل الاجتماعي الأخرى.

يقدم تطبيق "Telefanz" جميع المزايا التي اعتاد عليها مستخدمو الإنترنت في منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، مثل الإعجاب والمشاركة والتعليق ووضع النظام الفاتح/الداكن والدردشة والبث المباشر وسجل الإشعارات وإنشاء الملفات الشخصية والوسوم (الهاشتاجات).

"حان الوقت لنشهد تغييرات جوهرية في عالم وسائل التواصل الاجتماعي"

صرَّح السيد أندرو جورج قائلًا: "حان الوقت لنشهد تغييرات جوهرية في عالم وسائل التواصل الاجتماعي"، مؤكدًا في الوقت نفسه على أن "Telefanz" منصة آمنة للغاية. وأضاف قائلًا: "يولي "Telefanz" اهتمامًا أكبر بأمن البيانات والتنظيم مقارنةً بأي من منافسيه. ويتم فحص كل منشور على الفور قبل نشره للتأكد من الحفاظ على بيئة آمنة. كما يُتيح تطبيق Telefanz للمستخدمين التواصل في بيئة آمنة، مع توفير مزايا لا حصر لها لجميع المستخدمين، سواء كانوا منشئي محتوى أو مؤثرين أو حتى مجرد محبي مشاهدة مقاطع الفيديو والصور الشيقة."