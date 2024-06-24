العتبة العلوية المقدسة تستنفر أقسامها وملاكاتها عشية عيد الغدير الأغر

2024-06-24 18:12:01 - المصدر: واع

واع - النجف الاشرف - حيدر فرمانأكدت الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة، اليوم الاثنين، دخول كافة أقسامها وكوادرها في حالة إنذار قصوى واستنفار جهودها، عشية إحياء ذكرى عيد الغدير.وقال رئيس قسم الإعلام في العتبة العلوية المقدسة حيدر رحيم، لوكالة الأنباء العراقية،(واع): إن "الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة بمختلف الأقسام والشعب والوحدات تواصل تنفيذ خطتها الخاصة بعيد الغدير، والذي يشهد توافدا مليونيا من مختلف بقاع العالم في النجف الأشرف حيث المرقد الشريف".وأضاف رحيم، أن "هناك تنسيقا عالي المستوى مع الجهات ذات العلاقة والوزارات المعنية والدوائر ذات العلاقة في النجف الأشرف"، مؤكدا أن "التركيز تم بشكل أكبر على تنفيذ الجوانب الخدمية والأمنية والصحية، إضافة الى تقديم مأدبة الضيافة والإطعام".وأوضح، أن "الخطة المنفذة تضمنت ايضا توسعة محيط الصحن العلوي المطهر، البالغ مساحته 20 ألف متر مربع، والتي دخلت الخدمة فعليا"، مبينا أن "الكوادر الهندسية تواصل على مدار الساعة تضليل المناطق القريبة من المرقد الشريف لتخفيف حرارة الشمس مع تبريدها، وكذلك رصف الأرصفة وتوفير القاعات المبردة في صحن السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام)".وتابع، أنه "يتم ايضا توفير المياه الصالحة للشرب والاستخدامات الأخرى في محيط الصحن المطهر، إضافة الى تجهيز المواكب المحيطة بها بكافة الخدمات".