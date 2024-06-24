مدرب الشباب: بطولة غرب آسيا فرصة تحضيرية جيدة في تصفيات القارة

2024-06-24 18:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

عد مدربُ منتخب الشبابِ، حيدر جبار، اليوم الاثنين، (24 حزيران 2024)، أن بطولةَ غرب آسيا لمنتخباتِ الشباب التي تنطلقُ غداً الثلاثاء في مدينةِ الطائف السعودية ستكون فرصةً تحضيريةً جيدةً للمنتخب قبل المشاركةِ في تصفياتِ كأس آسيا.

وقال جبار في المؤتمرِ الصحفيّ الذي عقدَ لمدربي منتخبات المجموعة الثانية الذي يسبق انطلاقَ البطولة، إن "بطولةَ غرب آسيا ستكون بطولةً استعداديةً مهمةً لليوثِ قبل الولوجِ في تصفيات كأس آسيا دون (20 عاماً) والتي تقام بشهر أيلول المُقبل في تايلاند".

وأضاف، إن "تحضيراتنا جيدةٌ للبطولة، والهدفُ من المشاركة هو لأجل بناءِ فريقٍ شبابي الغرض منه رفد المنتخب الأولمبيّ والمنتخب الوطني ، على الرغم من أننا وصلنا للبطولةِ ونحن نعاني بعضَ الغيابات جرّاء عدم التحاق بعض اللاعبين المُحترفين، وإصابة البعض الآخر ، فضلاً عن غيابِ لاعبين مهمين ينشطون في الدوري العراقيّ بسبب عدم تفريغهم من قبل أنديتهم".

وأشار إلى، إن "مواجهةَ المنتخب الأردنيّ في مستهل المشوار لها أهميةٌ كبيرةٌ، ونسعى من خلالها لتحقيقِ الفوز ، حيث عقدنا العزمَ على ذلك ، وهذا ما رأيناه في عيون اللاعبين".

واختتم حديثه قائلا "نعي جيداً أن المنتخبَ العراقيّ يمثل ثقلاً كبيراً في البطولةِ عطفًا على كوننا ثاني قارة آسيا، وشاركنا في كأس العالم للشبابِ بنسختها الأخيرة في الأرجنتين، وهذا بالتأكيدِ يمنح لاعبينا حافزاً كبيراً لتقديمِ أفضل النتائج، حيث نأمل أن نصلَ إلى أبعد نقطةٍ في البطولة".