السماوة إلى الواجهة مرة أخرى: الياسري "ملفات الفساد" بيد القضاء ونحذر من الضغوط

2024-06-24 18:12:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف آمر لواء "أنصار المرجعية" حميد الياسري، يوم الاثنين، عن تحويل ملفات الفاسدة الخاصة بمسؤولي محافظة المثنى إلى القضاء.

وقال الياسري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "الاتصال الفوري الآن مع رئيس هيئة النزاهة الأتحادية حول سؤال الشارع السماوي عن ملفات الفساد التي تخص مسؤولي المحافظة من محافظين سابقين وأعضاء مجالس نواب ومحافظة ومدراء دوائر، تم إكمال كل القضايا وإحالتها يوم أمس الى القضاء في السماوة".

وتابع أنه "لذلك ومن خلال إيماننا التام بسيرة وسلوك قضائنا في السماوة وعدم انصياعه لأي ضغوط حزبية وعشائرية، ندعوهم اليوم الى حفظ هيبة العراق وكشف زيف وملفات الفساد التي نخرت خيرات محافظتنا وكل محافظات العراق".

وأضاف "قضائنا العادل انتم أمام مسؤولية تاريخية في فضح من تلوثت يداه في هدر خيرات الشعب ،، ونحن معكم جنود لكل جهة تحاول النيل منكم او الضغط عليكم".

وفي 7 حزيران/ يونيو الجاري، دعا القيادي في "حشد العتبات" آمر لواء 44 (أنصار المرجعية)، حميد الياسري، إلى اعتصام في محافظة المثنى وأعلن مهلة تنتهي الأربعاء المقبل لـ"طرد الفاسدين من المحافظة ومجلسها"، كما طالب رئيس الوزراء بإرسال "حاكم عسكري" للمحافظة.

وردّ محافظ المثنى مهند العتابي، على الياسري، الداعي لاعتصام وجعل المحافظة تحت "الحكم العسكري"، محذراً من "خطف" المحافظة.

وتمكن رئيس مجلس الوزراء العراقي من احتواء الازمة، وأبلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز في 9 حزيران الحالي؛ أن "السوداني عقد اجتماعاً مع آمر لواء أنصار المرجعية حميد الياسري وعدداً من شيوخ ووجهاء محافظة المثنى لبحث التداعيات الأخيرة"، مبيناً أن الاجتماع يهدف لإيجاد حلول لمنع إقامة التظاهرات والاعتصامات المقرر تنظيمها يوم الأربعاء المقبل بدعوة من الياسري "لاقتلاع الفساد بحسب دعوته".