الناصرية تحتفل باليوم الأولمبي العالمي للشطرنج ببطولة محلية

2024-06-24

شبكة اخبار الناصرية: تستعد مدينة الناصرية للاحتفال باليوم الأولمبي العالمي للشطرنج من خلال تنظيم بطولة محلية يوم الجمعة المقبل بمشاركة 55 لاعباً. وأعلن رئيس مركز الناصرية للشطرنج، علي فرحان، أن البطولة مفتوحة لجميع الفئات العمرية وتهدف إلى تعزيز مهارات اللاعبين وتنمية روح المنافسة فيما بينهم. واكد ان هذه البطولة تاتي...

