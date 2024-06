مكافحة الاجرام تلقي القبض على سارقي حقائب نسائية في الناصرية

2024-06-24 18:16:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلنت قيادة شرطة ذي قار اليوم عن نجاح مفارز مكافحة الإجرام في إلقاء القبض على متهمين اثنين متورطين في سرقة حقائب نسائية ودراجة نارية في مدينة الناصرية. وأوضحت القيادة في بيان اطلعت عليه شبكة اخبار الناصرية أن عملية القبض جاءت بعد تحريات مكثفة وجمع معلومات دقيقة، حيث اعترف...

