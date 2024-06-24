النزاهة تحيل ملفات الفساد في المثنى إلى القضاء

2024-06-24 18:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن آمر لواء انصار المرجعية حميد الياسري، اليوم الاثنين (24 حزيران 2024)، ان هيئة النزاهة الإتحادية، أحالت ملفات الفساد في محافظة المثنى إلى القضاء.

وقال الياسري في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه وبعد "الاتصال الفوري مع رئيس هيئة النزاهة الإتحادية، (حيدر حنون)، حول سؤال الشارع السماوي عن ملفات الفساد التي تخص مسؤولي المحافظة من محافظين سابقين وأعضاء مجالس نواب ومحافظة ومدراء دوائر، تم إكمال كل القضايا وأحالتها يوم أمس الى القضاء في السماوة".

وأضاف انه "ومن خلال إيماننا التام بسيرة وسلوك قضاءنا في السماوة وعدم انصياعه لأي ضغوط حزبية وعشائرية، ندعوهم اليوم الى حفظ هيبة العراق وكشف زيف وملفات الفساد التي نخرت خيرات محافظتنا وكل محافظات العراق".

وخاطب الياسري القضاء بالقول "انتم أمام مسؤولية تاريخية في فضح من تلوثت يداه في هدر خيرات الشعب، ونحن معكم جنود لكل جهة تحاول النيل منكم او الضغط عليكم".

يذكر ان آمر لواء انصار المرجعية حميد الياسري، أعلن في (9 حزيران 2024)، تأجيل تظاهرة كانت مقررة بداية الشهر فيما كشف عن 6 مكاسب "ثقيلة" لمحافظة المثنى بعد لقاء وفد من المحافظة برئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني.

وطالب الياسري، اليوم الاثنين، أعضاء مجلس محافظة المثنى بسحب يد المحافظ فوراً.