صندوق التربية المركزي يصوت على منح التربويين مستحقاتهم الإنسانية

2024-06-24 18:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

صوت صندوق وزارة التربية المركزي، اليوم الإثنين، (24 حزيران 2024)، على منح التربويين مستحقاتهم الإنسانية.

وذكر بيان للوزارة، تلقته "بغداد اليوم"، ان "رئيس واعضاء صندوق التربية المركزي، صوتوا على منح مستحقات (599) حالة إنسانية مختلفة منها مساعدات مالية لأربع حالات صحية خطرة و(576) عملية جراحية إضافة الى صرف مبلغ مالي لثلاث حالات حريق وحالة واحدة للتميز والإبداع و(15) منحة زواج".

وأكد وكيل الوزارة للشؤون الفنية حسين صبري اللامي الذي ترأس جلسة اليوم، ان "الحالات وردت من المديريات العامة للتربية في عموم العراق".

وبين اللامي، ان "الإستجابة السريعة تهدف الى تعزيز روح الانتماء والتكافل المؤسسي داخل المنظومة التربوية".