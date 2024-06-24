2024-06-24 18:18:07 - المصدر: منصة إيشان

قضت محكمة كويتية، اليوم الاثنين، بسجن النائب السابق، وليد الطبطبائي، لمدة أربع سنوات بتهمة “التدخل في صلاحيات أمير البلاد” وقالت وسائل إعلام محلية، إن الحكم صادر عن محكمة الجنايات، ما يعني أنه سيحتاج لدرجتي تقاض في الاستئناف والتمييز قبل أن يكتسب صفة القطعية. وواجه الطبطبائي الذي تم توقيفه قبل نحو شهر، اتهامات من النيابة العامة، […]

ظهرت المقالة بتهمة “التدخل بصلاحيات الأمير”.. الحكم بسجن النائب الكويتي السابق وليد الطبطبائي أولاً على ايشان.