2024-06-24 18:18:07 - المصدر: منصة إيشان

سجلت محافظة البصرة أقصى جنوب العراق، اليوم الاثنين، أعلى معدل درجات الحرارة على مستوى العالم خلال الساعات الـ24 الماضية. ونشرت محطة “بلاسيرفيل” في كاليفورنيا الأمريكية، جدولاً من 15 منطقة ومدينة عالمية سجلت أعلى درجات بالحرارة في العالم خلال آخر 24 ساعة. وبحسب، الجدول، فإن مدينة البصرة سجلت أعلى درجة حرارة بالعالم، بواقع 51.1 درجة مئوية، […]

ظهرت المقالة خمس مدن عراقية ضمن المناطق الأعلى بدرجة الحرارة عالمياً أولاً على ايشان.