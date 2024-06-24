مصافي الشمال تكشف عن خططها وتؤكد قرب إضافة 6 وحدات تكرير

2024-06-24 18:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - كرار خليلكشف مدير شركة مصافي الشمال مصفى الصمود عدنان محمد، اليوم الإثنين، عن خطط الشركة، فيما أكد قرب إضافة 6 وحدات تكرير بثلاث مصاف.وقال محمد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بعد إعادة أغلب وحدات الإنتاج في شركة مصافي الشمال والمصافي الخارجية التابعة لها إلى الخدمة، تعمل الشركة الآن بطاقة تصميمية كبيرة والإنتاج حسب الحاجة المحلية ووفقاً لخطط وزارة النفط التي يجري العمل عليها على قدم وساق بالتنسيق مع الشركات العالمية الرصينة، والشركات المصممة لهذه المصافي تجري عدة دراسات لتطويرها وقسم من الوحدات وصلت إلى مرحلة بدء العمل في تطويرها وسيتم الانتهاء منها خلال الأشهر المقبلة".وأضاف، أنه "من الخطط المهمة الموضوعة للتطوير إضافة وحدات إلى مصفى الدهون لتحويل الزيوت الأساسية المنتجة من مجموعتي 1 و2 وهذه الزيوت من أحدث الأنواع العالمية الموجودة في الأسواق والتي يمكن استخدامها للسيارات الحديثة والطائرات والمضخات، ويجري العمل الآن على تطوير وحدات زيت الغاز وتحويله إلى زيت غاز بمواصفات يورو 5 وهي أحدث المواصفات العالمية الموجودة حاليا، وهنالك نحو عشرة من المشاريع الأخرى المستهدفة من قبل قيادة القطاع النفطي".وتابع محمد، أنه "يجري الآن العمل على إضافة وحدتي تكرير في مصفى حديثة خلال شهرين ووحدتي تكرير في مصفى الصينية سيتم الانتهاء منهما في تشرين الثاني من هذه السنة ودخول العمل وإضافة وحدتي تكرير إلى مصفى الشمال سيتم الانتهاء منهما خلال شهرين"، منبهاً، "من الخطط التي يجري العمل عليها حالياً إضافة وحدات هدرجة وتحسين لمصفى الصينية وإضافة وحدات هدرجة وتحسين في مصفى حديثة وإضافة وحدات هدرجة وتحسين في مصفى كركوك".