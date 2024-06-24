ارتفاع طفيف لأسعار الذهب في أربيل

2024-06-24 18:24:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

سجلت أسعار الذهب في أسواق محافظة أربيل بإقليم كردستان، مساء اليوم الإثنين، (24 حزيران 2024)، ارتفاعاً طفيفاً في مختلف أوزانه.

وكانت الأسعار، كالتالي:

مثقال ذهب عيار 24 = 560,000 دينار

مثقال ذهب عيار 22 = 510,000 دينار

مثقال ذهب عيار 21 = 490,000 دينار

مثقال ذهب عيار 18 = 420,000 دينار

وكانت أسعار الذهب في أربيل، قد سجلت صباح اليوم الإثنين من عيار 24، 555 ألف دينار، وعيار 22، 510 آلاف دينار، وعيار 21، 485 ألف دينار، وعيار 18، 415 ألف دينار.







