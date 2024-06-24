عمر "لامين يامال" يهدد بعقوبات مالية على المنتخب الإسباني

2024-06-24 18:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ رغم ما يقدمه اللاعب الشاب لامين يامال، من أداء لافت مع منتخب إسبانيا منذ انطلاق منافسات بطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا، إلا أن الأمر قد ينتهي بغرامة مالية على منتخبه في مباراة اليوم.

وتألق يامال، البالغ من العمر 16 عاما، خلال أول مباراتين في البطولة أمام كل من كرواتيا وإيطاليا.

وحسب ما ذكرت صحيفة "بيلد"، فإنه بموجب القانون الألماني، لا يسمح للأشخاص دون سن 18 عاما، سواء كانوا أجانب أو ألمان، بالعمل بعد الساعة الثامنة مساءً.

وسيواجه المنتخب الإسباني نظيره الألباني مساء الإثنين على الساعة الثامنة بتوقيت ألمانيا.

وأوضحت "بيلد" أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد يواجه غرامة مالية قدرها 30 ألف يورو، في حال لعب يامال 90 دقيقة كاملة ضد ألبانيا.

من جهته، قال موقع "فوتبول إسبانيا" إن "هذا مجرد تهديد، ومن غير المرجح أن يتم تنفيذه".