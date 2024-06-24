2024-06-24 19:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ مع توافد أعداد كبيرة من السياح الى مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان مؤخرا يعتبر العديد من سعادتهم بزيارة المحافظة والإجراءات الدخول المتبعة من قبل السلطات.

وكالة شفق نيوز استطلعت آراء عدد من السياح حول الأجواء في محافظات اقليم كوردستان وابرز المناطق التي قاموا بزيارتها.

وقالت امينة سعيد (مواطنة من بغداد) لوكالة شفق نيوز ان "الاجواء في عموم اقليم كوردستان جميلة جدا وبالاخص مدينة اربيل ورغم ارتفاع درجات الحرارة إلا أن زيارة المناطق السياحية مثل بيخال وجنديان وجومان كانت الاجواء فيها معتدلة جدا اضافة الى المناظر الطبيعية الرائعة والخلابة وهذا ما يجعل الاقليم الوجهة السياحية المفضلة للعراقيين لاسيما في المناسبات والأعياد والعطل".

ومن جانبه قال رشيد عبدالله (مواطن من صلاح الدين) لوكالة شفق نيوز؛ ان "اجراءات الدخول الى محافظة اربيل من منفذ (شيرارة) كانت جيدة وتسير بانسيابية عالية والأمر الذي اخر بعضا من السياح هو توافد أعداد كبيرة منهم في وقت واحد لكن يمكن القول أن المحافظة تتمتع بمستوى عالٍ من النظام".

وحول أسعار البضائع في الأسواق، اشار ابراهيم (سائح من بغداد) الى ان "الاسعار فيها نوع من الاختلاف بين محافظات اقليم كوردستان مقارنة مع المحافظات العراقية الاخرى خاصة في المناطق السياحية لكن لا يشمل ذلك جميع السلع وتكون الاسعار مقبولة أكثر في الأسواق الشعبية إذا قارناها بالمراكز التجارية الضخمة".

وقالت كاتيا ( سائحة من سوريا) لوكالة شفق نيوز ان "تعامل اقليم كوردستان و مدينة اربيل تحديدا مع السياح امر مفرح للغاية حيث لا توجد عنصرية خاصة تجاه السوريين و باتت كوردستان خيارا ممتازا للباحثين عن قضاء أوقات جميلة في العطل و المناسبات بالنسبة لغير العراقيين من بلدان اخرى بسبب رخص الأسعار وسهولة الإجراءات الحكومية اضافة الى التعامل الجيد من قبل السكان المحليين وتمتع الاقليم بمناطق ومنتجعات سياحية جميلة ومناظر طبيعية خلابة".

واستقبلت مدينة اربيل اكثر من 117 ألف سائح خلال اربعة ايام عيد الاضحى بحسب الحكومة المحلية، وكانت النسبة الأكبر من محافظات وسط وجنوب البلاد، اضافة الى استقبال أعداد كبيرة من السياح غير العراقيين القادمين خاصة من دول الجوار مثل سوريا و ايران و تركيا.