اتحاد الكرة يختار الأفضل للجولة 34 من دوري نجوم العراق

2024-06-24 19:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اختارت لجنة مسابقات دوري نجوم العراق لكرة القدم، يوم الاثنين، أفضل مدرب ولاعب وحارس مرمى ممن قدموا أداءً متميزاً في الجولة 34.

وذكرت اللجنة، وهي لجنة مستقلة في الاتحاد العراقي لكرة القدم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها اختارت مدرب فريق النجف حيدر نجم كأفضل مدرب بعد فوز فريقه بثلاثية نظيفة على فريق نوروز بختام الجولة الرابعة والثلاثين.

وبعد تألقه في مباراة فريقه ضد زاخو، تم اختيار حارس مرمى نفط ميسان أمجد رحيم كأفضل الحراس في الجولة، بعد أن كان له دور في فوز فريقه على زاخو 2-0.

فيما تم اختيار لاعب القوة الجوية رسلان حنون اللاعب الأفضل في الجولة بعد المستوى المميز الذي قدمه في مباراة فريقه أمام النفط والتي انتهت للجوية 2-0 سجل منهما الهدف الأول في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول.